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Настольная лампа THE MONKEY SITTING черная

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Настольная лампа CHAMELEON STILL белая

Характеристики товара

Описание

Светильник The Monkey Sitting в виде сидящей обезьяны

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина340 мм
  • Цветчерный

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