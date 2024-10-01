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Настольная лампа "Тимор"

Артикул: CH-048-869
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа “Тимор” – это экологически безопасная альтернатива исчезающим натуральным кораллам, наша настольная лампа с имитацией водных растений, дополнена прозрачным хрустальным основанием квадратной формы. Белый абажур из хлопка придает освещению мягкость и приятность. Светильник “Тимор” отличается приятным контрастом между простым и органичным и идеально подходит для использования на рабочем столе, прикроватном столике или в гостиной.

Размер: 40 см. х Ø 30 см.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Степень защиты: IP20.
Длина провода: 1,4 м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр300 мм
  • Материалхлопок, хрусталь
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветкоричневый, серый, серебряный

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