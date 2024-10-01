Характеристики товара
Описание
Настольная лампа “Тимор” – это экологически безопасная альтернатива исчезающим натуральным кораллам, наша настольная лампа с имитацией водных растений, дополнена прозрачным хрустальным основанием квадратной формы. Белый абажур из хлопка придает освещению мягкость и приятность. Светильник “Тимор” отличается приятным контрастом между простым и органичным и идеально подходит для использования на рабочем столе, прикроватном столике или в гостиной.
Размер: 40 см. х Ø 30 см.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Степень защиты: IP20.
Длина провода: 1,4 м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр300 мм
- Материалхлопок, хрусталь
- Мощность40 Вт
- ЦокольE14
- Цветкоричневый, серый, серебряный