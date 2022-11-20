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Настольная лампа Томми, хром

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа с одним плафоном. Корпус модели изготовлен из металла, цвет хром. Плафон стеклянный в форме шара, прозрачный с дымчатой тонировкой. Сетевой провод прозрачный длиной 1,7 метра, на нем расположен выключатель на расстоянии 20 см от основания. Светодиодные лампы можно использовать большей мощности. Однорожковая настольная лампа Томми отлично подойдет для помещений, оформленных в современном стиле.

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • Световой поток600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветсеребряный

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