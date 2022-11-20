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Настольная лампа треугольная Ананас, черная - фото 1

Настольная лампа треугольная Ананас, черная

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Диаметр650 мм
  • Вес7 кг
  • Материалметалл, текстилен
  • Цветчерный
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