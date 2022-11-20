Фотография Настольная лампа Trible Eichholtz Style от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Trible Eichholtz Style

4.6
Оптовая цена
от 27 490 ₽
При покупке от 1 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Настольная лампа Trible Eichholtz Style
Настольная лампа Trible Eichholtz Style
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Настольная лампа Trible Eichholtz Style

4.6
27490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Высота650 мм
  • Глубина380 мм

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