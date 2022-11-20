Характеристики товара
Описание
Материал: органза, металл
Высота: 370 мм
Ширина: 180 мм
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Материал: органза, металл
Высота: 370 мм
Ширина: 180 мм
Настольная лампа Brionia
Торшер Brionia
Торшер Grace
Подвесной светильник Lea
Торшер Vintage
Подвесной светильник Ronta
Подвесной светильник Ulana
Настольная лампа Murano
Настольная лампа Soffia
Торшер Soffia
Настольная лампа Demitas
Настольная лампа Vals
Люстра Megapolis 8
Люстра Megapolis 6
Люстра Chandler 8
Люстра Chandler 6
Люстра Alicante 8
Люстра Alicante 6
Люстра Perla 7
Люстра Perla 5
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-11 Н барный