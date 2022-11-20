Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Длина600 мм
- Диаметр600 мм
- Материалметалл, хлопок, фарфор
- Мощность60 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольE27
Люстра Бриллайн директ
Подвесной светильник Эстерлла-К
Светильник настольный Abete
Люстра потолочная светодиодная V1000-CL Agnes LED*60W
Подвесной светильник Паркер квадрат, LED, белый
Подвесной светильник Вегас, золото, 3 светильника
Люстра каскадная Вегас, коричневая, 14 светильников
Настольная лампа Оса
Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см
Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см
Настольная лампа Лестница Доба
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне