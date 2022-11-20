Характеристики товара
Описание
Настольный светильник из коллекции “Джек” мощностью 28 Вт. Этот оригинальный светильник выполнен в стиле Хай тек с использованием пластика, металла и оптического полимера. Осветительные элементы встроены в конструкцию поэтому настольная лампа не нуждается в приобретении отдельных лампочек. Плавные, завораживающие линии, сверкающий, притягивающий хром и мягкий, тёплый свет самых качественных светодиодов, всё это собрано в новой коллекции светильников – «Джек». Круглая прикроватная лампа оснащена встроенным диммером, позволяющим регулировать яркость светильника.
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина350 мм
- Длина170 мм
- Материалполимеры
- Мощность28 Вт
- Световой поток1820 лм
- Степень защитыIP20
- Цветбелый