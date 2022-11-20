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Настольный светильник Джек, хром

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Характеристики товара

Описание

Настольный светильник из коллекции “Джек” мощностью 28 Вт. Этот оригинальный светильник выполнен в стиле Хай тек с использованием пластика, металла и оптического полимера. Осветительные элементы встроены в конструкцию поэтому настольная лампа не нуждается в приобретении отдельных лампочек. Плавные, завораживающие линии, сверкающий, притягивающий хром и мягкий, тёплый свет самых качественных светодиодов, всё это собрано в новой коллекции светильников – «Джек». Круглая прикроватная лампа оснащена встроенным диммером, позволяющим регулировать яркость светильника.

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина170 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность28 Вт
  • Световой поток1820 лм
  • Степень защитыIP20
  • Цветбелый

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