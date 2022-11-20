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Настольный светильник Краков Бронза - фото 1Настольный светильник Краков Бронза - фото 2

Настольный светильник Краков Бронза

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Бра Краков Бронза

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Настольный светильник
Мощность общая, Вт: 75
Освещаемая площадь - кв.м: 4
Высота, мм: 360
Длина, мм: 200
Ширина,мм: 300

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