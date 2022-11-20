Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Длина500 мм
- Цветкрасный, желтый, розовый, белый, черный
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Подсветка Gleam черный
Светильник настенный 01554
Бра V2523-1W Maximilian 1*E27*60W
Бра V2640-1W Trio 1*E14*60W
Бра V1130-1W Violetta 1*E27*60W
Бра хрустальное Хром
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая