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Настольный торшер Бульдог - фото 1 Настольный торшер Бульдог - фото 2

Настольный торшер Бульдог

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Длина500 мм
  • Цветкрасный, желтый, розовый, белый, черный

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