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Навес от солнца Пергола - фото 1

Навес от солнца Пергола

Артикул: CH-056-706
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2820 мм
  • Ширина3020 мм
  • Высота2370 мм
  • Вес51 кг
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкаткань
  • Каркассталь

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