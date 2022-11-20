Характеристики товара
Описание
Размер: 50 x 70 см
Материал: бязь
Плотность: 140 г/м2
Размер: 50 x 70 см
Материал: бязь
Плотность: 140 г/м2
Наволочка 50x70 125гр
Наволочка 60x60 125гр
Наволочка 70x70 125гр
Наволочка 60x60 140гр
Наволочка 70x70 140гр
Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 50x70 135гр, сатин
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Чехол 29, журавинка
Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ
Подстолье хромированное 1259ЕМ
Вешалка Грация 1/5 белая
Вешалка Грация 2/5 черная
Люстра Erich 8
Скамья Шевалье 3
Стол Тюльпан, раздвижной
Стол Тюльпан