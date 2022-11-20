Товар в корзине. Перейти
Наволочка 60x60 140гр - фото 1

Наволочка 60x60 140гр

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Наволочка 70x70 125гр
Наволочка 70x70 125гр
Следующий Наволочка 70x70 140гр
Наволочка 70x70 125гр

Характеристики товара

Описание

Размер: 60 x 60 см

Материал: бязь

Плотность: 140 г/м2


Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Наволочка 50x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
5

Наволочка 50x70 125гр

Настоящее фото товара Наволочка 60x60 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
6

Наволочка 60x60 125гр

Настоящее фото товара Наволочка 50x70 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
12

Наволочка 50x70 140гр

Настоящее фото товара Наволочка 70x70 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
15

Наволочка 70x70 125гр

Настоящее фото товара Наволочка 70x70 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
5

Наволочка 70x70 140гр

Настоящее фото товара Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
250
Оптовая цена
13

Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп

Настоящее фото товара Наволочка 50x70 135гр, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
250
Оптовая цена
9

Наволочка 50x70 135гр, сатин

Настоящее фото товара Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
250
Оптовая цена
10

Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп

Настоящее фото товара Наволочка 60x60 135гр, сатин , произведённого компанией ChiedoCover
250
Оптовая цена
6

Наволочка 60x60 135гр, сатин

Настоящее фото товара Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
9

Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 14, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол 14

Настоящее фото товара Чехол 55, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от990
13

Чехол 55, журавинка

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1050ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
15

Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
6

Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Вешалка Грация 780 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
11

Вешалка Грация 780 черный

Настоящее фото товара Скамья Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена
5

Скамья Шевалье 4

Настоящее фото товара Стол обеденный Фенз №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
12

Стол обеденный Фенз №2

Парикмахерское кресло Смайл ПлюсНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Смайл Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Смайл Плюс

Другие товары из разделамебель для спальни
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 22 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден