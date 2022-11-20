Характеристики товара
Описание
Размер: 60 x 60 см
Материал: бязь
Плотность: 140 г/м2
Размер: 60 x 60 см
Материал: бязь
Плотность: 140 г/м2
Наволочка 50x70 125гр
Наволочка 60x60 125гр
Наволочка 50x70 140гр
Наволочка 70x70 125гр
Наволочка 70x70 140гр
Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 50x70 135гр, сатин
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Чехол 14
Чехол 55, журавинка
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Вешалка Грация 780 черный
Скамья Шевалье 4
Стол обеденный Фенз №2
Парикмахерское кресло Смайл Плюс