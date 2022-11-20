Характеристики товара
Описание
Размер: 70 x 70 см
Материал: бязь
Плотность: 125 г/м2
Размер: 70 x 70 см
Материал: бязь
Плотность: 125 г/м2
Наволочка 50x70 125гр
Наволочка 60x60 125гр
Наволочка 50x70 140гр
Наволочка 60x60 140гр
Наволочка 70x70 140гр
Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 50x70 135гр, сатин
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Чехол 57, габардин
Чехол 13
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
Скамья Шевалье 3/1
Стол Тюльпан №2
Стол обеденный Фенз
Парикмахерское кресло Сити