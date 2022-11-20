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Наволочка 70x70 140гр - фото 1

Наволочка 70x70 140гр

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Характеристики товара

Описание

Размер: 70 x 70 см

Материал: бязь

Плотность: 140 г/м2


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