Характеристики товара
Описание
Размер: 70 x 70 см
Материал: бязь
Плотность: 140 г/м2
Размер: 70 x 70 см
Материал: бязь
Плотность: 140 г/м2
Наволочка 50x70 125гр
Наволочка 60x60 125гр
Наволочка 50x70 140гр
Наволочка 70x70 125гр
Наволочка 60x60 140гр
Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 50x70 135гр, сатин
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Наволочка 70x70 135гр, сатин страйп
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 23
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Скамья Парма 1
Стол обеденный Фенз №3
Стол обеденный Фенз №3, раздвижной, с фотопечатью
Парикмахерское кресло Сиерра