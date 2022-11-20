Характеристики товара
Описание
Слон воспринимается как сакральное животное в культуре Индии, Китая, Японии. Его спокойствие, мощь, величавые повадки, всегда вызывали у людей почтение и трепет. На коврах серии Elefant изображение слона едва угадывается и выглядит будто полустертая старинная фреска, напоминая нам о древности этого символа, исконной связи, которая связывает человека и царство природы.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
- Плотность155000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1