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Непальский ковёр «ELEPHANT»

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Тумба Хайди прикроватная

Характеристики товара

Описание

Слон воспринимается как сакральное животное в культуре Индии, Китая, Японии. Его спокойствие, мощь, величавые повадки, всегда вызывали у людей почтение и трепет. На коврах серии Elefant изображение слона едва угадывается и выглядит будто полустертая старинная фреска, напоминая нам о древности этого символа, исконной связи, которая связывает человека и царство природы.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм
  • Плотность155000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
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