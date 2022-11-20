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Непальский ковёр из шерсти и шёлка Art de Vivre, Кирилл Истомин - фото 1Непальский ковёр из шерсти и шёлка Art de Vivre, Кирилл Истомин - фото 2Непальский ковёр из шерсти и шёлка Art de Vivre, Кирилл Истомин - фото 3Непальский ковёр из шерсти и шёлка Art de Vivre, Кирилл Истомин - фото 4Непальский ковёр из шерсти и шёлка Art de Vivre, Кирилл Истомин - фото 5Непальский ковёр из шерсти и шёлка Art de Vivre, Кирилл Истомин - фото 6

Непальский ковёр из шерсти и шёлка Art de Vivre, Кирилл Истомин

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Характеристики товара

Описание

Индивидуальность возведенная в абсолют высочайшего качества - отличительная черта данной коллекции, демонстрирующей сотрудничество и настоящее сотворчество мастеров коврового искусства со звездными художниками, дизайнерами и декораторами сегодняшнего дня!

С гордостью представляем Вам блистательную коллаборацию хранителей традиций ковроткачества и признанного декоратора с мировым именем - Кирилла Истомина, воплощенную в данном ковре.

Кирилл Истомин - имя - легенда в мире интерьерного дизайна, его многогранное чувство стиля оцененное в Parsons и подтвержденное в Parish-Hadley, раскрылось и было признано одним из самых ярких после целой череды проектов-новаций в Париже и Женеве, в Лондоне и Нью-Йорке, на Лазурном Берегу и в итальянской Ривьере, в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге, в Москве и столицах Азии. Неповторимый, но такой узнаваемый, авторский почерк Кирилла Истомина, способного вдохновиться любой исторической эпохой проявляется особенно явно в стилистическом симбиозе невероятно интересной и свежей коллекции ковров.

«Моя коллекция вдохновлена терраццо — традиционными венецианскими мозаичными полами. Полы из терраццо часто встречаются в венецианских палаццо и в средиземноморских виллах — они обладают приятным охлаждающим эффектом, что особенно ценится в жарком климате. Мы решили объединить эффектный визуальный ряд терраццо с теплыми фактурами шерстяных и шелковых ковров. Технология производства ковров ручной работы позволяет нам с точностью передать все оттенки терраццо, создать визуальный объем и соединить в себе сразу несколько материалов».

Дизайнер Кирилл Истомин

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Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Ширина2500 мм
  • Высота6 мм
  • Плотность232500 г/м²
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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