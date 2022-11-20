Характеристики товара
Описание
Индивидуальность возведенная в абсолют высочайшего качества - отличительная черта данной коллекции, демонстрирующей сотрудничество и настоящее сотворчество мастеров коврового искусства со звездными художниками, дизайнерами и декораторами сегодняшнего дня!
С гордостью представляем Вам блистательную коллаборацию хранителей традиций ковроткачества и признанного декоратора с мировым именем - Кирилла Истомина, воплощенную в данном ковре.
Кирилл Истомин - имя - легенда в мире интерьерного дизайна, его многогранное чувство стиля оцененное в Parsons и подтвержденное в Parish-Hadley, раскрылось и было признано одним из самых ярких после целой череды проектов-новаций в Париже и Женеве, в Лондоне и Нью-Йорке, на Лазурном Берегу и в итальянской Ривьере, в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге, в Москве и столицах Азии. Неповторимый, но такой узнаваемый, авторский почерк Кирилла Истомина, способного вдохновиться любой исторической эпохой проявляется особенно явно в стилистическом симбиозе невероятно интересной и свежей коллекции ковров.
«Моя коллекция вдохновлена терраццо — традиционными венецианскими мозаичными полами. Полы из терраццо часто встречаются в венецианских палаццо и в средиземноморских виллах — они обладают приятным охлаждающим эффектом, что особенно ценится в жарком климате. Мы решили объединить эффектный визуальный ряд терраццо с теплыми фактурами шерстяных и шелковых ковров. Технология производства ковров ручной работы позволяет нам с точностью передать все оттенки терраццо, создать визуальный объем и соединить в себе сразу несколько материалов».
Дизайнер Кирилл Истомин
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Ширина2500 мм
- Высота6 мм
- Плотность232500 г/м²
- Количество мест1
- Цветбежевый, коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт