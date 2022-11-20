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Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 1Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 2Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 3Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 4Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 5Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 6Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 7Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK» - фото 8

Непальский ковер шелковый «PENGUIN IN NEW YORK»

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Характеристики товара

Описание

Стильный ковер в урбанистическом стиле с ироничным рисунком, напоминающем об уличных граффити. Выполненный из шерсти и шелка, этот ковер воплощает самые интересные дизайнерские тренды этого года. Такой ковер станет отражением индивидуальности, яркой деталью современного творческого интерьера. Коллекция для тех, кто ценит смелость и артистизм в интерьере.

PENGUIN IN NEW YORK – это не просто ковры, а арт-объекты, которые превратят любое пространство в индивидуальное и почти по-сценически выразительное. Дизайн приведёт в восторг любителей современного искусства. С ним вы избавитесь от тривиальности и повседневности, но при этом сохраните в интерьере безупречный вкус. Такой эффект достигается за счёт сочетания чёрно-белого монохрома с вкраплениями акцентных цветов, а также соединения фактур шерсти и натурального шёлка. Ковры не только эстетичны, но и приятны на ощупь. Прекрасный выбор для современного городского стиля, соединяющего творческий подход, разумный гедонизм и функциональность.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина3000 мм
  • Плотность144892 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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