Характеристики товара
Описание
Стильный ковер в урбанистическом стиле с ироничным рисунком, напоминающем об уличных граффити. Выполненный из шерсти и шелка, этот ковер воплощает самые интересные дизайнерские тренды этого года. Такой ковер станет отражением индивидуальности, яркой деталью современного творческого интерьера. Коллекция для тех, кто ценит смелость и артистизм в интерьере.
PENGUIN IN NEW YORK – это не просто ковры, а арт-объекты, которые превратят любое пространство в индивидуальное и почти по-сценически выразительное. Дизайн приведёт в восторг любителей современного искусства. С ним вы избавитесь от тривиальности и повседневности, но при этом сохраните в интерьере безупречный вкус. Такой эффект достигается за счёт сочетания чёрно-белого монохрома с вкраплениями акцентных цветов, а также соединения фактур шерсти и натурального шёлка. Ковры не только эстетичны, но и приятны на ощупь. Прекрасный выбор для современного городского стиля, соединяющего творческий подход, разумный гедонизм и функциональность.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2000 мм
- Длина3000 мм
- Плотность144892 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт