Новогодний шар с композицией Santa's Tale: Снеговик Starry 8 см, стекло

14 оценок

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Новогодний шар с композицией Santa's Tale: Снеговик Starry 8 см, стекло

5
490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Перед вами не просто елочная игрушка, а стеклянный новогодний шар с композицией внутри! Забавный снеговик за стеклом задорно улыбается и возвещает о наступлении Нового года! Поверхность шарика украшена белыми снежинками, весело кружащимися в праздничном хороводе. Такой елочный шар составит компанию любым игрушкам на деревце, а также сможет стать идеальной частью новогодней композиции.
Очаровательный стеклянный шар с композицией принесет радость и взрослым, и детям. Елочный шар с фигуркой - оригинальное украшение для ели, которое будет чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Наполните атмосферу ощущением подступающего торжества, и пусть ваша лесная красавица станет самой нарядной и красивой

Характеристики:

Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Подвес: ленточка из органзы.
Вес: 0.03 кг
Объем упаковки: 0.0008 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.03 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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