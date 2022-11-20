Перед вами не просто елочная игрушка, а стеклянный новогодний шар с композицией внутри! Забавный снеговик за стеклом задорно улыбается и возвещает о наступлении Нового года! Поверхность шарика украшена белыми снежинками, весело кружащимися в праздничном хороводе. Такой елочный шар составит компанию любым игрушкам на деревце, а также сможет стать идеальной частью новогодней композиции.
Очаровательный стеклянный шар с композицией принесет радость и взрослым, и детям. Елочный шар с фигуркой - оригинальное украшение для ели, которое будет чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Наполните атмосферу ощущением подступающего торжества, и пусть ваша лесная красавица станет самой нарядной и красивой
Характеристики:
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Подвес: ленточка из органзы.
Вес: 0.03 кг
Объем упаковки: 0.0008 м3
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый
Композиция Корто, Оленьи рога
Фито стойка гортензия Салем
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
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