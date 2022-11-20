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Нож десертный New York, 21 см

Артикул: CH-038-923
17 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Вес0.064 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Страна изготовленияКитай

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