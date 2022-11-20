Фотография Нож для окорока «Универсал» от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Нож для окорока «Универсал»

4.6
Оптовая цена
2 290 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Нож для окорока «Универсал»
Нож для окорока «Универсал»
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Нож для окорока «Универсал»

4.6
2290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Длина355 мм

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