Фотография Нож для окорока «Универсал» от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Нож для окорока «Универсал»

4.2
Оптовая цена
2 890 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Нож для окорока «Универсал»
Нож для окорока «Универсал»
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Нож для окорока «Универсал»

4.2
2890 ₽
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Основные характеристики

  • Материалсталь

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