Фотография Нож для рыбы Louvre Eternum от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Нож для рыбы Louvre Eternum

5
Оптовая цена
490 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Нож для рыбы Louvre Eternum
Нож для рыбы Louvre Eternum
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Нож для рыбы Louvre Eternum

5
490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Длина195 мм

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