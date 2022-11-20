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Нож для рыбы Ritz, 20,4 см - фото 1Нож для рыбы Ritz, 20,4 см - фото 2Нож для рыбы Ritz, 20,4 см - фото 3

Нож для рыбы Ritz, 20,4 см

Артикул: CH-038-914
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина204 мм
  • Вес0.053 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Страна изготовленияКитай

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