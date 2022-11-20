Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Вес0.072 кг
Ложка столовая Оптима
Ложка чайная Оптима
Нож столовый Оптима
Вилка столовая Оптима
Ложка кофейная Порто
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Нож десертный Порто
Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
Зажим белый
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Кровать куб Арди