Товар в корзине. Перейти
Нож филейный, 17,5 см - фото 1

Нож филейный, 17,5 см

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож разделочный, 15 см
Нож разделочный, 15 см
Следующий Нож филейный Line
Нож разделочный, 15 см

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина175 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Ложка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
60
Оптовая цена
5

Ложка столовая Оптима

Настоящее фото товара Ложка чайная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
22
Оптовая цена
10

Ложка чайная Оптима

Настоящее фото товара Нож столовый Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
145
Оптовая цена
10

Нож столовый Оптима

Настоящее фото товара Вилка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
36
Оптовая цена
13

Вилка столовая Оптима

Настоящее фото товара Ложка кофейная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
158
Оптовая цена
13

Ложка кофейная Порто

Настоящее фото товара Нож столовый Порто, произведённого компанией ChiedoCover
295
Оптовая цена
8

Нож столовый Порто

Настоящее фото товара Вилка столовая Порто, произведённого компанией ChiedoCover
299
Оптовая цена
6

Вилка столовая Порто

Настоящее фото товара Вилка десертная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
202
Оптовая цена
9

Вилка десертная Порто

Настоящее фото товара Нож десертный Порто, произведённого компанией ChiedoCover
193
Оптовая цена
14

Нож десертный Порто

Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288Настоящее фото товара Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
14

Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
10

Зажим белый с липучкой

Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24Настоящее фото товара Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
7

Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24

Настоящее фото товара Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
15

Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см

Настоящее фото товара Тостер электрический GALAXY GL2909, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
5

Тостер электрический GALAXY GL2909

Настоящее фото товара Кофеварка электрическая GALAXY GL0753, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
11

Кофеварка электрическая GALAXY GL0753

Настоящее фото товара Кофеварка электрическая GALAXY GL0754, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
14

Кофеварка электрическая GALAXY GL0754

Настоящее фото товара Кофеварка электрическая GALAXY GL0700, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Кофеварка электрическая GALAXY GL0700

Настоящее фото товара Кофеварка электрическая GALAXY GL0701, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
7

Кофеварка электрическая GALAXY GL0701

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди