Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина175 мм
Ложка столовая Оптима
Ложка чайная Оптима
Нож столовый Оптима
Вилка столовая Оптима
Ложка кофейная Порто
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Нож десертный Порто
Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
Зажим белый с липучкой
Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24
Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см
Тостер электрический GALAXY GL2909
Кофеварка электрическая GALAXY GL0753
Кофеварка электрическая GALAXY GL0754
Кофеварка электрическая GALAXY GL0700
Кофеварка электрическая GALAXY GL0701
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди