Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина150 мм
Ложка столовая Оптима
Ложка чайная Оптима
Нож столовый Оптима
Вилка столовая Оптима
Ложка кофейная Порто
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Нож десертный Порто
Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
Зажим прозрачный с липучкой
Соусник Кашуб-хел
Кружка 340 мл Royal White 6, 48
Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48
Тостер электрический GALAXY GL2902
Тостер электрический GALAXY GL2906
Тостер электрический GALAXY GL2907
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди