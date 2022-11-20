Фотография Нож разделочный кухонный FK2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Нож разделочный кухонный FK2

4.5
Оптовая цена
7 690 ₽
При покупке от 30 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Нож разделочный кухонный FK2
Нож разделочный кухонный FK2
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Нож разделочный кухонный FK2

4.5
7690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Вес0.400 кг
  • Цветчерный

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