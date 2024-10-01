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Нож столовый «Порто», длина 220мм - фото 1

Нож столовый «Порто», длина 220мм

Артикул: CH-060-747
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

К вилке и ложке при сервировке стола обязательно подают столовый нож. Бренд Kunstwerk предлагает приборы из прочной нержавеющей стали. Благодаря специальным добавкам металл не окисляется, не темнеет и долго остается острым. Ухаживать за столовыми приборами из нерж. стали просто. Их можно мыть в посудомоечной машине, достаточно вытереть, чтобы был блеск, не нужно долго полировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина18 мм
  • Вес0.072 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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