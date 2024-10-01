Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
К вилке и ложке при сервировке стола обязательно подают столовый нож. Бренд Kunstwerk предлагает приборы из прочной нержавеющей стали. Благодаря специальным добавкам металл не окисляется, не темнеет и долго остается острым. Ухаживать за столовыми приборами из нерж. стали просто. Их можно мыть в посудомоечной машине, достаточно вытереть, чтобы был блеск, не нужно долго полировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина18 мм
- Вес0.072 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт