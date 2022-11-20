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Ножка деревянная 45 - фото 1

Ножка деревянная 45

13 оценок
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Ножка деревянная мебельная 65

Характеристики товара

Описание

Резные мебельные ножки для стола «Лев». Эти уникальные по красоте изделия служат украшением и надежной опорой столов, предназначенных для роскошных и торжественных гостиных, статусных кабинетов, изящно оформленных столовых. Деревянные ножки для мебели с резным изображением льва – грозного царственного животного – органично вписываются в такие стили интерьера, как ампир, барокко, рококо. Они одинаково удачно сочетаются со столешницами простых классических или сложных фантазийных форм.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина93 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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