Характеристики товара
Описание
Резные мебельные ножки для стола «Лев». Эти уникальные по красоте изделия служат украшением и надежной опорой столов, предназначенных для роскошных и торжественных гостиных, статусных кабинетов, изящно оформленных столовых. Деревянные ножки для мебели с резным изображением льва – грозного царственного животного – органично вписываются в такие стили интерьера, как ампир, барокко, рококо. Они одинаково удачно сочетаются со столешницами простых классических или сложных фантазийных форм.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина93 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый