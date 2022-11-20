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Ножка деревянная гнутая 35 - фото 1

Ножка деревянная гнутая 35

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Ножка деревянная гнутая 37

Характеристики товара

Описание

Деревянные ножки для мебели . Опоры со сложным узором из акантового листа и имитации орлиной лапы смотрятся элегантно и торжественно в стилях: барокко, ампир, рококо. Они предназначены для установки на обеденные и письменные столы со столешницами круглой, овальной, прямоугольной формы. Мебельные ножки, выполненные из качественной древесины, способны выдерживать значительные нагрузки, отличаются надежностью и длительным периодом службы.


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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина70 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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