Характеристики товара
Описание
Деревянные ножки для мебели . Опоры со сложным узором из акантового листа и имитации орлиной лапы смотрятся элегантно и торжественно в стилях: барокко, ампир, рококо. Они предназначены для установки на обеденные и письменные столы со столешницами круглой, овальной, прямоугольной формы. Мебельные ножки, выполненные из качественной древесины, способны выдерживать значительные нагрузки, отличаются надежностью и длительным периодом службы.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина70 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый