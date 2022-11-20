Характеристики товара
Описание
Гнутые мебельные ножки для стола. Изящные стильные изделия «кабриоль», имеющие форму волны с двумя изгибами, достойно украшают обеденные и журнальные столы. Органично смотрятся в интерьерах ампир, рококо, барокко, классика, сочетаются со столешницами из дерева или дерева и стекла. Изогнутые деревянные ножки для мебели – прочные, надежные и долговечные опоры, успешно выполняющие опорные и декоративные функции.
К заказу доступны опоры высотой 650, 740, 900 мм
Цена указана за изделие в стандартной обработке, без крепежа, высотой 650 мм
Основные характеристики
- Высота650/740/900 мм
- Ширина57/70/85 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый