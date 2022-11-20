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Ножка деревянная гнутая 37 - фото 1

Ножка деревянная гнутая 37

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гнутые мебельные ножки для стола. Изящные стильные изделия «кабриоль», имеющие форму волны с двумя изгибами, достойно украшают обеденные и журнальные столы. Органично смотрятся в интерьерах ампир, рококо, барокко, классика, сочетаются со столешницами из дерева или дерева и стекла. Изогнутые деревянные ножки для мебели – прочные, надежные и долговечные опоры, успешно выполняющие опорные и декоративные функции.

К заказу доступны опоры высотой 650, 740, 900 мм

Цена указана за изделие в стандартной обработке, без крепежа, высотой 650 мм



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Основные характеристики

  • Высота650/740/900 мм
  • Ширина57/70/85 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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