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Ножка деревянная гнутая 38 - фото 1

Ножка деревянная гнутая 38

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельные ножки для стола. Элегантные гнутые изделия красиво сочетаются со столешницами нестандартных форм – круглых, овальных, треугольных. Специальные способы обработки позволяют создавать эксклюзивные изделия, которые выполняют не только опорную, но и декоративную функции. Изогнутые деревянные ножки для мебели служат украшением интерьеров, решенных в романтических, этнических, исторических стилях.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина53 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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