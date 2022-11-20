Характеристики товара
Описание
Мебельные ножки для стола. Элегантные гнутые изделия красиво сочетаются со столешницами нестандартных форм – круглых, овальных, треугольных. Специальные способы обработки позволяют создавать эксклюзивные изделия, которые выполняют не только опорную, но и декоративную функции. Изогнутые деревянные ножки для мебели служат украшением интерьеров, решенных в романтических, этнических, исторических стилях.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина53 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый