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Ножка деревянная гнутая 40 - фото 1

Ножка деревянная гнутая 40

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гнутые мебельные ножки для стола. Изящные изогнутые изделия служат одновременно надежной опорой и украшением столов, которые могут использоваться в гостиной, столовой, кухне. Деревянные ножки для мебели с двумя элегантными изгибами органично смотрятся в классических, этнических и исторических интерьерах. Использование прозрачных лаковых покрытий позволит сохранить неповторимую структуру натуральной древесины.

К заказу доступны опоры высотой 650, 740, 900 мм

Цена на сайте указана за опору в стандартном исполнении, без крепежа, высотой 650 мм


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Основные характеристики

  • Высота650/740/900 мм
  • Ширина56/64/78 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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