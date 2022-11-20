Характеристики товара
Описание
Гнутые мебельные ножки для стола. Изящные изогнутые изделия служат одновременно надежной опорой и украшением столов, которые могут использоваться в гостиной, столовой, кухне. Деревянные ножки для мебели с двумя элегантными изгибами органично смотрятся в классических, этнических и исторических интерьерах. Использование прозрачных лаковых покрытий позволит сохранить неповторимую структуру натуральной древесины.
К заказу доступны опоры высотой 650, 740, 900 мм
Цена на сайте указана за опору в стандартном исполнении, без крепежа, высотой 650 мм
Основные характеристики
- Высота650/740/900 мм
- Ширина56/64/78 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый