Характеристики товара
Описание
Мебельные ножки. Изделия изогнутой формы предназначены для комплектации стульев, табуретов, банкеток, журнальных столов. Такие опоры органично вписываются в интерьеры исторических, этнических, современных стилей. Эти модели отличаются способностью выдерживать существенные нагрузки.
Доступна к заказу высота опоры 380, 430, 500 мм.
Цена на сайте указана за опору в стандартном исполнении, без крепежа, высотой 380 мм.
Основные характеристики
- Высота380/430/500 мм
- Ширина50/57/67 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый