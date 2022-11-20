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Ножка деревянная мебельная 076 - фото 1

Ножка деревянная мебельная 076

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельные ножки. Изделия изогнутой формы предназначены для комплектации стульев, табуретов, банкеток, журнальных столов. Такие опоры органично вписываются в интерьеры исторических, этнических, современных стилей. Эти модели отличаются способностью выдерживать существенные нагрузки.

Доступна к заказу высота опоры 380, 430, 500 мм.

Цена на сайте указана за опору в стандартном исполнении, без крепежа, высотой 380 мм.


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Основные характеристики

  • Высота380/430/500 мм
  • Ширина50/57/67 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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