Характеристики товара
Описание
Мебельные ножки. Изделия, затонированные в черный цвет с использованием морилки «Венге», смотрятся необычайно эффектно, благодаря контрасту деревянной поверхности и зеркальной золотистой металлической вставки. После тонировки дерево покрывают грунтом и лаком. Деревянные ножки для мебели органично вписываются в современные и исторические интерьеры, в которых используются металлические декоративные детали.
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина45 мм
- Материал подстольядерево, металл
- Цветчерный