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Ножка деревянная с металлом 149 - фото 1Ножка деревянная с металлом 149 - фото 2

Ножка деревянная с металлом 149

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельные ножки. Изделия, затонированные в черный цвет с использованием морилки «Венге», смотрятся необычайно эффектно, благодаря контрасту деревянной поверхности и зеркальной золотистой металлической вставки. После тонировки дерево покрывают грунтом и лаком. Деревянные ножки для мебели органично вписываются в современные и исторические интерьеры, в которых используются металлические декоративные детали.

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина45 мм
  • Материал подстольядерево, металл
  • Цветчерный
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