Характеристики товара
Описание
Высота - 71 см
Ширина ножки - 6 см
Пластина крепежная -100х80х2 мм
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина80 мм
- Длина100 мм
- Вес3 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Высота - 71 см
Ширина ножки - 6 см
Пластина крепежная -100х80х2 мм
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