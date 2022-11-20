Характеристики товара
Описание
Высота - 50 см
Ширина ножки - 6 см
Пластина крепежная -100х80х2 мм
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина80 мм
- Длина100 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Высота - 50 см
Ширина ножки - 6 см
Пластина крепежная -100х80х2 мм
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