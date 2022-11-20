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Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см - фото 1Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см - фото 2

Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота - 50 см

Ширина ножки - 6 см

Пластина крепежная -100х80х2 мм

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина100 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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