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Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см - фото 1Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см - фото 2

Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см

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Характеристики товара

Описание

Высота - 135 см

Ширина ножки - 6 см

Пластина крепежная -100х80х2 мм

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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина100 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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