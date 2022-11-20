Высота - 40 см
Ширина основания: 17х17 см
Материал - сталь покрытая порошковой краской
Потолочный светильник Proton Gold
Обеденный стол Классика
Обеденный стол Венеция
Обеденный стол круглый Венеция
Обеденный стол круглый Венеция раздвижной
Обеденный стол Флор
Стол-пуф Pasha
Журнальный столик Артур
Журнальный столик Баррель с подносом,вельвет светло-серый
Стол Освальд, 120х80
Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см
Ножка шпилька усиленная для стола
Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
Ножка шпилька тройная усиленная 50 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см
Ножки №1 Вена
Ножки №2 Берлин
Ножки №3 Осло
Ножки №4 Цюрих
Ножки №5 Стокгольм