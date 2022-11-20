Ножка для журнального стола Лофт черная 40 см

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Ножка для журнального стола Лофт черная 40 см

4.8
1 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Массивная ножка для стола Бигмама 110 см
Массивная ножка для стола Бигмама 110 см
Следующий Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см
Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см

Характеристики товара

Описание

Высота - 40 см

Ширина основания: 17х17 см

Материал - сталь покрытая порошковой краской

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Длина170 мм
  • Ширина170 мм
  • Вес0,7 кг
  • Материал подстольясталь

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Потолочный светильник Proton Gold, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена
6

Потолочный светильник Proton Gold

Настоящее фото товара Обеденный стол Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
11

Обеденный стол Классика

Обеденный стол ВенецияНастоящее фото товара Обеденный стол Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от54 690
Оптовая цена
8

Обеденный стол Венеция

Обеденный стол круглый ВенецияНастоящее фото товара Обеденный стол круглый Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от54 690
Оптовая цена
13

Обеденный стол круглый Венеция

Обеденный стол круглый Венеция раздвижнойНастоящее фото товара Обеденный стол круглый Венеция раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от58 990
Оптовая цена
8

Обеденный стол круглый Венеция раздвижной

Обеденный стол ФлорНастоящее фото товара Обеденный стол Флор, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена
7

Обеденный стол Флор

Стол-пуф PashaНастоящее фото товара Стол-пуф Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
11

Стол-пуф Pasha

Журнальный столик АртурНастоящее фото товара Журнальный столик Артур, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99015
10 490 ₽Оптовая цена
12

Журнальный столик Артур

Журнальный столик Баррель с подносом,вельвет светло-серыйНастоящее фото товара Журнальный столик Баррель с подносом,вельвет светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
13

Журнальный столик Баррель с подносом,вельвет светло-серый

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 37 шт.

Другие товары из раздела

Ножка для журнального стола Лофт серая 71 смНастоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
11

Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см

Ножка шпилька усиленная для столаНастоящее фото товара Ножка шпилька усиленная для стола, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
12

Ножка шпилька усиленная для стола

Ножка шпилька тройная усиленная 30 смНастоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
8

Ножка шпилька тройная усиленная 30 см

Ножка шпилька тройная усиленная 50 смНастоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Ножка шпилька тройная усиленная 50 см

Ножка шпилька для стола лофт черная 20 смНастоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
13

Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см

Настоящее фото товара Ножки №1 Вена, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
Оптовая цена
7

Ножки №1 Вена

Настоящее фото товара Ножки №2 Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
от11 600
Оптовая цена
11

Ножки №2 Берлин

Настоящее фото товара Ножки №3 Осло, произведённого компанией ChiedoCover
от15 800
Оптовая цена
15

Ножки №3 Осло

Настоящее фото товара Ножки №4 Цюрих, произведённого компанией ChiedoCover
от6 600
Оптовая цена
6

Ножки №4 Цюрих

Настоящее фото товара Ножки №5 Стокгольм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 600
Оптовая цена
13

Ножки №5 Стокгольм