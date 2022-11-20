Характеристики товара
Описание
Высота - 40 см
Ширина основания: 17х17 см
Материал - сталь покрытая порошковой краской
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина170 мм
- Длина170 мм
- Вес0,7 кг
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
Высота - 40 см
Ширина основания: 17х17 см
Материал - сталь покрытая порошковой краской
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