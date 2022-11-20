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Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см - фото 1Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см - фото 2

Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота - 40 см

Ширина основания: 17х17 см

Материал - сталь покрытая порошковой краской

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина170 мм
  • Длина170 мм
  • Вес0,7 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый
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