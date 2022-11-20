Высота - 71 см
Ширина основания: 17х17 см
Материал - сталь покрытая порошковой краской
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 11
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 7
Стул Signal vitro, серый
Секция многоместная Тайм
Секция многоместная Тайм Аут
Секция многоместная Эмигрант+
Секция многоместная Эмигрант
Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
Ножка шпилька тройная усиленная 50 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см
Ножка деревянная с металлом 149
Ножки №1 Вена
Ножки №2 Берлин
Ножки №3 Осло
Ножки №4 Цюрих
Ножки №5 Стокгольм