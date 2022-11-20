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Ножка металлическая V-образная - фото 1Ножка металлическая V-образная - фото 2Ножка металлическая V-образная - фото 3

Ножка металлическая V-образная

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Характеристики товара

Описание

Материал: сталь покрытая порошковой краской

Вес: 2.4 кг

Ножка имеет разные варианты размеров

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Основные характеристики

  • Вес2,4 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Варианты размеров

Высотамм Цена
610 1390
710 1590
1100 1790

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