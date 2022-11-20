Характеристики товара
Описание
Материал: сталь покрытая порошковой краской
Вес: 2.4 кг
Ножка имеет разные варианты размеров
Основные характеристики
- Вес2,4 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Материал: сталь покрытая порошковой краской
Вес: 2.4 кг
Ножка имеет разные варианты размеров
|Высотамм
|Цена₽
|610
|1390
|710
|1590
|1100
|1790
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