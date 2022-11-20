Характеристики товара
Описание
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
|100
|44
|150
|44
|250
|44
|350
|44
|450
|44
|650
|44
|700
|44
|750
|44
Резные ножки из дерева для мебели это опоры с декором из металла в нижней части. Смотрятся красиво смотрятся в интерьерах: ар-деко, хай-тек, лофт. Металлическая поверхность покрывается составами, предотвращающими ее потемнение. В зависимости от размера изделия предназначены для комплектации столов и стульев, табуретов, кроватей, диванов, пуфов, банкеток, трельяжей, туалетных столиков.
Ножки размером более 450 мм предназначены для лёгкой пристенной консоли или туалетного столика. При использовании ножек размером более 450 мм в качестве ножек обеденного/ письменного стола, отдельно стоящей консоли для большей жёсткости и устойчивости рекомендуем использовать царговый пояс.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина44 мм