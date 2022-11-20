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Ножка с декором из металла 148 - фото 1Ножка с декором из металла 148 - фото 2

Ножка с декором из металла 148

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доступные к заказу размеры:

Высота, ммШирина в верхней части изделия, мм
10044
15044
25044
35044
45044
65044
70044
75044

Резные ножки из дерева для мебели это опоры с декором из металла в нижней части. Смотрятся красиво смотрятся в интерьерах: ар-деко, хай-тек, лофт. Металлическая поверхность покрывается составами, предотвращающими ее потемнение. В зависимости от размера изделия предназначены для комплектации столов и стульев, табуретов, кроватей, диванов, пуфов, банкеток, трельяжей, туалетных столиков.

Ножки размером более 450 мм предназначены для лёгкой пристенной консоли или туалетного столика. При использовании ножек размером более 450 мм в качестве ножек обеденного/ письменного стола, отдельно стоящей консоли для большей жёсткости и устойчивости рекомендуем использовать царговый пояс.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина44 мм

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