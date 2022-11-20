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Ножка с декором из металла 148.1 - фото 1Ножка с декором из металла 148.1 - фото 2

Ножка с декором из металла 148.1

13 оценок
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Ножка с декором из металла 149

Характеристики товара

Описание

Доступные к заказу размеры:

Высота, мм Ширина в верхней части изделия, мм

100

44

150

44

250

44

350

44

450

44

650

44

700

44

750

44

Ножки размером более 450 мм предназначены для лёгкой пристенной консоли или туалетного столика. При использовании ножек размером более 450 мм в качестве ножек обеденного/ письменного стола, отдельно стоящей консоли для большей жёсткости и устойчивости рекомендуем использовать царговый пояс.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина45 мм

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