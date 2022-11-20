Характеристики товара
Описание
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
100
44
150
44
250
44
350
44
450
44
|650
44
|700
44
|750
44
Ножки размером более 450 мм предназначены для лёгкой пристенной консоли или туалетного столика. При использовании ножек размером более 450 мм в качестве ножек обеденного/ письменного стола, отдельно стоящей консоли для большей жёсткости и устойчивости рекомендуем использовать царговый пояс.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина45 мм