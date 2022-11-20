Характеристики товара
Описание
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
100
45
150
45
250
45
350
45
450
45
|650
|45
|700
|45
|750
|45
Мебельные ножки. Стильные опоры классической конической формы в верхней части украшены металлическим элементом с зеркальной золотистой поверхностью. Подходят для использования в стилях: хай-тек, лофт, ар-деко и других современных. Деревянные ножки, в зависимости от размера, предназначены для установки на диваны, кровати, буфеты, табуреты, стулья, журнальные столики, обеденные и письменные столы. Эти изделия хорошо сочетаются с другими деталями декора с эффектом «золотистый металлик».Ножки размером более 450 мм предназначены для лёгкой пристенной консоли или туалетного столика. При использовании ножек размером более 450 мм в качестве ножек обеденного/ письменного стола, отдельно стоящей консоли для большей жёсткости и устойчивости рекомендуем использовать царговый пояс.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина45 мм