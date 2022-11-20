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Ножка с декором из нержавеющей стали 149.1 - фото 1Ножка с декором из нержавеющей стали 149.1 - фото 2

Ножка с декором из нержавеющей стали 149.1

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доступные к заказу размеры:

Высота, мм Ширина в верхней части изделия, мм

100

45

150

45

250

45

350

45

450

45

65045
70045
75045

Ножки размером более 450 мм предназначены для лёгкой пристенной консоли или туалетного столика. При использовании ножек размером более 450 мм в качестве ножек обеденного/ письменного стола, отдельно стоящей консоли для большей жёсткости и устойчивости рекомендуем использовать царговый пояс.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина45 мм

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