Характеристики товара
Описание
Доступные к заказу размеры:
|Высота, мм
|Ширина в верхней части изделия, мм
100
45
150
45
250
45
350
45
450
45
|650
|45
|700
|45
|750
|45
Мебельные ножки. Украшены оригинальными декоративными элементами из полиуретана, достойно конкурирующими с резными деталями из древесины. Опоры с декором из полиуретана прекрасно смотрятся в различных интерьерах – современных, этнических, классических. Мы изготовим любые деревянные ножки для мебели – столов, стульев, кроватей, пуфов, тумбочек, комодов или шкафов.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина45 мм