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Ножка с декором из полиуретана 152 - фото 1Ножка с декором из полиуретана 152 - фото 2Ножка с декором из полиуретана 152 - фото 3Ножка с декором из полиуретана 152 - фото 4Ножка с декором из полиуретана 152 - фото 5

Ножка с декором из полиуретана 152

14 оценок
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Резная мебельная ножка 186

Характеристики товара

Описание

Доступные к заказу размеры:

Высота, мм Ширина в верхней части изделия, мм

100

45

150

45

250

45

350

45

450

45

65045
70045
75045

Мебельные ножки. Украшены оригинальными декоративными элементами из полиуретана, достойно конкурирующими с резными деталями из древесины. Опоры с декором из полиуретана прекрасно смотрятся в различных интерьерах – современных, этнических, классических. Мы изготовим любые деревянные ножки для мебели – столов, стульев, кроватей, пуфов, тумбочек, комодов или шкафов.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина45 мм

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