Характеристики товара
Описание
Высота: 30 см
Длина: 17 см
Ширина: 10 см
Вес - 750 грамм
Материал - сталь покрытая порошковой краской
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина100 мм
- Длина170 мм
- Вес0,75 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Высота: 30 см
Длина: 17 см
Ширина: 10 см
Вес - 750 грамм
Материал - сталь покрытая порошковой краской
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