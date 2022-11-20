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Ножка шпилька тройная усиленная 30 см - фото 1Ножка шпилька тройная усиленная 30 см - фото 2

Ножка шпилька тройная усиленная 30 см

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 30 см

Длина: 17 см

Ширина: 10 см

Вес - 750 грамм

Материал - сталь покрытая порошковой краской

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина170 мм
  • Вес0,75 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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