Характеристики товара
Описание
Высота: 35 см
Длина: 17 см
Ширина: 10 см
Вес - 1200 грамм
Материал - сталь покрытая порошковой краской
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина10 мм
- Длина170 мм
- Вес1,2 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Высота: 35 см
Длина: 17 см
Ширина: 10 см
Вес - 1200 грамм
Материал - сталь покрытая порошковой краской
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